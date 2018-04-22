حماس تتوعد بالانتقام لمقتل المهندس الفلسطيني في ماليزيا

توعدت حركة حماس بالانتقام لاغتيال أحد أعضائها، المهندس الفلسطيني فادي البطش في كوالالمبور، متهمة إسرائيل بالوقوف خلف عملية الاغتيال.

ووجه رئيس المكتب السياسي للحركة اصابع الاتهام إلى المخابرات الإسرائيلية في ملاحقة البطش البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما، والذي أغتيل من قبل مجهولين بالقرب من منزله وفقا لما أعلنته الشرطة الماليزية.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وكان نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد حميدي أعلن أن جهاز مخابرات أجنبيا قد يكون وراء مقتل الفلسطيني فادي البطش في كوالالمبور

وأضاف حميدي، أن القتيل كان ناشطا في منظمات غير حكومية تدعم الفلسطينيين ووصفه بأنه كان خبيرا في الهندسة الكهربائية وصناعة الصواريخ

هذا ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على الاتهام، لكن إسرائيل لديها تاريخ طويل من استهداف النشطاء الفلسطينيين حول العالم في عمليات اتسمت بالجرأة الشديدة ونفذت عددا من عمليات الاغتيال لكنها لم تعترف بها مطلقا.