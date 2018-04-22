رغم هشاشة الوضع الأمني.. تونس تعيد فتح قنصليتها بطرابلس

أعادت تونس فتح قنصليتها في العاصمة الليبية طرابلس، بعد غياب دام ثلاث سنوات إثر خطف عشرة من العاملين لديها.

وأعلنت طرابلس قرار استئناف تونس لنشاطها الدبلوماسي من جانب واحد.. في وقت لا تزال العاصمة الليبية تشهد حالة من الانفلات الامني، آخرها إصابة عدة صواريخ، المطار الرئيسي في العاصمة ، وألحقت أضرارا بطائرة إيرباص 320 مدنية، كانت تستعد للإقلاع الخميس الماضي..

الحادث يعيد للأذهان، هشاشة الوضع الأمني الذي غرقت فيه العاصمة الليبية، منذ عام 2011 عموما، وعام 2014 تحديدا، حيث اندلع الصراع بين حكومتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

هذا الوضع، دفع البعثات الدبلوماسية إلى مغادرة ليبيا باتجاه تونس، لتتحول هذه الأخيرة إلى حاضنة دبلوماسية وسياسية لمساعي المصالحة الليبية ولأغلب المبادرات المتصلة بالشأن الليبي.

ويفسر مراقبون عودة تونس للنشاط الدبلوماسي في ليبيا، بكونها مؤشرا على رغبة السلطات التونسية، في الدفع نحو احتضان العاصمة الليبية مجددا لكل ما يتصل بها من حراك سياسي.. تماشيا مع الجهود التي يقودها المبعوث الأممي الجديد، غسان سلامة.