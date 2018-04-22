مقاتلات قطرية هددت سلامة طائرة مدنية إماراتية

اقتربت مقاتلات قطرية "بشكل خطير وغير آمن" من طائرة إماراتية مدنية، عليها 86 راكباً أثناء عبورها الأجواء التي تديرها البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

واعتبرت هيئة الطيران المدني أن "الحادث تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية، وأن تهديد سلامة الركاب بأي شكل من الأشكال عمل مرفوض".

وأعلنت الهيئة، وفق ما نقلت عنها وكالة (وام) أنه "سنتقدم بشكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني بخصوص هذا التعدي".

إلى ذلك، أوضحت أن "اقتراب المقاتلات القطرية الخطير وغير الآمن من #الطائرة_الإماراتية المدنية أجبر قائدها على إجراء مناورة سريعة للابتعاد وتفادي الاصطدام".

كما ذكرت الهيئة أن "المقاتلات القطرية قامت بملاحقة الطائرة المدنية الإماراتية والاقتراب منها وقلصت المسافة الأفقية إلى أقل من ميلين والعمودية إلى 700 قدم تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين، مما يعد اقترابا خطيرا وغير آمن يعرض حياة الركاب للخطر".