ترمب يلتقي ماكرون.. وبحث في النووي الإيراني وسوريا

يعقد الرئيسان الأميركي والفرنسي الثلاثاء قمة هي الأولى من نوعها منذ انتخاب إمانويل #ماكرون رئيسا لفرنسا ودونالد #ترمب رئيسا للولايات المتحدة. ويبدو أن ملف إيران وسوريا بالاضافة الى قضايا التعاون الثنائي بين البلدين سيكونان من أبرز القضايا الدولية التي ستتناولها القمة.

وقد يحمل الرئيس ماكرون الذي كان قد نجح في إقناع الرئيس الأميركي بالتراجع عن سحب القوات الأميركية من سوريا، بحسب ما أعلن سابقاً على الرغم من أن البيت الأبيض عاد وأوضح الالتباس، نافياً ذلك، في جعبته أفكارا محددة بشأن الأزمة السورية، منها نشر قوات فرنسية في مناطق شرق سوريا لكبح جماح #داعش

كما سيبحث أيضاً تداعيات الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا رداً على ما يشتبه بأنه هجوم كيماوي في #دوما

إلى ذلك، قد يبحث ماكرون تخفيف العقوبات الأميركية على روسيا إضافة إلى قرار ترمب بفرض رسوم إضافية على منتجات الحديد والصلب الروسية

وسيسعى ماكرون أيضاً لإنقاذ الاتفاق النووي مع #إيران من خلال خطة مشتركة مع الرئيس ترمب رغم إصرار المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن موقف ترمب واضح للغاية ولم يتغير بالنسبة للاتفاق النووي

