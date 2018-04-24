روحاني يحذر ترمب: عواقب وخيمة إذا انسحبت من "النووي"

حذر الرئيس الإيراني حسن #روحاني الرئيس الأميريي دونالد #ترمب الثلاثاء من الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع قوى عالمية في 2015 وقال إن ترامب سيواجه "عواقب وخيمة" إذا حدث ذلك.



وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة "أقول لمن في البيت الأبيض إنهم إذا لم يفوا بالتزاماتهم فستتحرك الحكومة الإيرانية بحزم". وأضاف "إذا خان أي شخص الاتفاق فعليه أن يعلم أنه سيواجه عواقب وخيمة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اقترح الاثنين أمام مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، تشكيل فرق عمل مشتركة حول قضايا تتعلق بالسلامة النووية، لأنه بحسب تعبيره، "سيكون هناك عدد متزايد من المفاعلات النووية على ساحل الخليج قريباً جدا". وقال "نحن بحاجة إلى منطقة قوية، لا أن نكون الأقوى في المنطقة."

