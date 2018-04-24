كندا.. حادس دهس وسط تورونتو يخلف 10 قتلى

أعلن رئيس شرطة #تورنتو مارك سوندرز، الاثنين أن سائق شاحنة صغيرة بيضاء اللون دهس "عمداً" حشدا من المارة في وسط المدينة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقال سوندرز إن سائق الشاحنة التي دهست حشدا من المارة في وسط المدينة أقدم على فعلته بشكل "متعمد"، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

إلى ذلك، كشفت الشرطة أن سائق الشاحنة هو أليكس ميناسيان من شمال تورنتو ويبلغ من العمر 25 عاما.

وفي حين كتب وزير السلامة العامة الكندي رالف غوديل على تويتر "يبدو أنه لا يوجد رابط يتعلق بالأمن القومي مع هذه الحادثة المروعة" التي هزت أكبر المدن الكندية، ونقلت هيئة الإذاعة الكندية عن مسؤولين حكوميين قولهم إن المشتبه به ليس له علاقة بأي جماعة إرهابية منظمة.

وذكر مصدر أمني أميركي، بحسب ما أوردت وكالة رويترز أن المحققين يرجحون أن يكون الإرهاب هو الدافع الرئيسي وراء الهجوم .

وقال المصدر إنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن واقعة الدهس حادث عارض.

