بالصور.. عناصر لحزب الله يتدربون بمدرسة في لبنان

نشرت وسائل إعلام لبنانية الأربعاء صورا لسرايا عبد الرحيم مراد التابعة لميليشيات #حزب_الله في البقاع الغربي وراشيا، وهي من ضمن تشكيلات الحزب التي يرعاها لإثارة الإشكالات الأمنية في المناطق السنية وتنفيذ مخططاته فيها.

ويظهر في الصور التي نشرها موقع "ليبانون ديبايت" عناصر ميليشيات مراد التابعة لحزب الله وهم يتدربون على استخدام الأسلحة داخل إحدى المدارس والمؤسسات التربوية التابعة له، والتي يستخدمها الحزب تُستخدم كقواعد عسكرية لميليشياته من أجل تأمين سيطرته على البقاع الغربي وراشيا، وتهديد أمنهم وفقاً لما نقل الموقع اللبناني

وذكر الموقع كذلك أن مراد وهو مرشح عن المقعد السني في البقاع الغربي وراشيا يعتبر أنه يمن على البقاعيين بمؤسساته التربوية التي تظهر الصور أنه يستخدمها كقواعد عسكرية!



