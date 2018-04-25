ترمب يتحدث عن اتفاق جديد مع إيران.. وماكرون عن تعديلات

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك له مع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن الثلاثاء، أنه يجب وقف نشاطات إيران في سوريا واليمن، مشيراً إلى أن بلاده ترغب بالعمل على اتفاق جديد مع إيران.

وأكد ماكرون أن فرنسا تتبنى توجهاً جديداً تجاه إيران، ويجب تصويب الأمور في كافة المسائل.

كما لفت إلى أنه لا بد من إضافة بعض العناصر على الاتفاق النووي مع إيران، وأنه سيتم تعديل الاتفاق، ليشمل الصواريخ الباليستية ونشاطات إيران بالمنطقة.

وقال: "نعمل للوصول إلى موقف مشترك من الاتفاق النووي مع إيران".

وعن سوريا، ذكر ماكرون أن المهمة المشتركة تكمن بالعمل على بناء سلام شامل في سوريا، مؤكداً أنه يجب إنهاء العمل العسكري بشكل يحل الأزمة السورية.

علن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك له مع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن الثلاثاء، أنه يجب وقف نشاطات إيران في سوريا واليمن، مشيراً إلى أن بلاده ترغب بالعمل على اتفاق جديد مع إيران.

وأكد ماكرون أن فرنسا تتبنى توجهاً جديداً تجاه إيران، ويجب تصويب الأمور في كافة المسائل.

كما لفت إلى أنه لا بد من إضافة بعض العناصر على الاتفاق النووي مع إيران، وأنه سيتم تعديل الاتفاق، ليشمل الصواريخ الباليستية ونشاطات إيران بالمنطقة. وقال: "نعمل للوصول إلى موقف مشترك من الاتفاق النووي مع إيران".

وعن سوريا، ذكر ماكرون أن المهمة المشتركة تكمن بالعمل على بناء سلام شامل في سوريا، مؤكداً أنه يجب إنهاء العمل العسكري بشكل يحل الأزمة السورية.

ترمب يتحدث عن اتفاق جديد

في حين، أكد ترمب أن بلاده تتعاون مع فرنسا لمنع انتشار الأسلحة النووية، لافتاً إلى أن إدارته لن تكرر أخطاء الإدارة الماضية، وستواصل ضغطها على إيران. وجدد ترمب كلامه قائلاً: "إننا نجد بصمات إيران في كل مشاكل المنطقة"، مؤكداً أن أنه لن يفتح المنطقة على نشاطات مع طهران.

إلى ذلك، قال إنه سيتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد بأسس متينة.

وكان الرئيس الأميركي، حذرفي وقت سابق الثلاثاء، #إيران قائلاً إنها ستواجه "مشكلات أكبر" إن استأنفت برنامجها النووي، معتبراً الاتفاق النووي المبرم معها "كارثة". وقال #ترمب :"إن الاتفاق النووي مع إيران غير معقول، وما كان ينبغي إبرامه."

