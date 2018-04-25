توافق روسي إيراني على "النووي".. وروسيا تؤكد "لا بديل"

أكدت روسيا الأربعاء أن #الاتفاق_النووي الإيراني "لا بديل له"، رداً على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترمب للعمل على اتفاق جديد مع طهران.

وقال المتحدث باسم الكرملين الروسية ديمتري بيسكوف "نؤيد الابقاء على الاتفاق بوضعه الحالي ونرى انه في الوقت الراهن لا بديل له". وأضاف "السؤال المطروح: هل من الممكن في الوضع الحالي تكرار مثل هذا العمل الناجح؟".

ويأتي ذلك بينما أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء أنه مستعد للعمل مع واشنطن على اتفاق نووي جديد مع ايران، بعد أن كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف الاتفاق الذي أبرم في تموز/يوليو 2015، بأنه "كارثة".

روحاني: لا تغييرات بالاتفاق النووي

من جهته، استبعد الرئيس الإيراني حسن #روحاني إجراء أي تغييرات أو إضافات للاتفاق النووي

وذكر روحاني أنه تحدث الأربعاء إلى ماكرون مطولاً، وقال له "لن نضيف أو نحذف أي شيء من الاتفاق، ولو جملة واحدة.. الاتفاق النووي هو الاتفاق النووي".

وأشار إلى أنه ليس من حق ماكرون تعديل الاتفاق الذي أبرمته سبع دول، في إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران.

