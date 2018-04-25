موغريني: لا بديل عن اتفاق إيران النووي وسينفذ كاملا

كررت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغرينيK الأربعاء الموقف الأوروبي من الاتفاق النووي مع إيران، قائلة: لا بديل عنه وسينفذ كاملاً."

وأتى كلام موغريني بعد ساعات على لقاء جمع الرئيسين الأميركي والفرنسي في البيت الأبيض، حيث أعلن إيمانويل ماكرون رغبة فرنسا بالعمل على اتفاق جديد مع إيران.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تتبنى توجهاً جديداً تجاه إيران، ويجب تصويب الأمور في كافة المسائل.

كما لفت إلى أنه لا بد من إضافة بعض العناصر على الاتفاق النووي مع إيران، وأنه سيتم تعديل الاتفاق، ليشمل الصواريخ الباليستية ونشاطات إيران بالمنطقة.

أما في ما يتعلق بالملف السوري، فقالت:" ندعو روسيا وإيران الضغط على النظام السوري من اجل وقف إطلاق النار والتفاوض بشكل جدي."

وكانت موغريني أكدت الثلاثاء من بروكسيل حيث يعقد لقاء الدول المانحة دعماً لسوريا "أن سوريا ليست لوحة شطرنج بل تعود لشعب عليه أن يقرر مصير دولته على رغم التصعيد العسكري الذي يعمق الأزمة إلا أننا نؤكد أن الأمر يعود إلى شعب سوريا لتصميم هذا المستقبل." وأضافت:" نشجع السوريين على العودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى."

إلى ذلك، شددت على أن السلام ليس مجرد وثيقة، بل هو عملية مصالحة بين أطياف الشعب.

