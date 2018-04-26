الناتو: من المهم تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بالكامل

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أنه من المهم تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بالكامل.

وقال في مؤتمر صحافي الخميس بمقر الحلف في بروكسل، بحسب ما أفاد مراسل العربية، إن "تنفيذ الاتفاق النووي يحول دون امتلاك إيران بالسلاح النووي".

إلى ذلك، شدد على أن برنامج الصواريخ الإيراني ونشاطات إيران في المنطقة وتهديدها الملاحة البحرية يثير قلق الحلفاء.

واعتبر أن الدرع الصاروخية في رومانيا وبولندا وتركيا قادرة على مواجهة تهديد الصواريخ الإيرانية.

وفي ما يتعلق بملف كوريا الشمالية، أشاد ستولتنبرغ بتصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حول وقف التجارب النووية، لكنه رفض أي رفع للعقوبات الدولية عن بيونغ يانغ من دون "تغير ملموس" من جانب النظام.

وقال عشية قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن "ما دمنا لم نلاحظ تغييرات ملموسة في سلوك نظام كوريا الشمالية، يجب إبقاء العقوبات الدولية".

والقمة التي تنعقد في المنطقة التي تفصل بين الكوريتين هي الثالثة من نوعها بعد قمتين في بيونغ يانغ في 2000 و2007.

وأضاف ستولتنبرغ أن القمة التي تسبق قمة مرتقبة بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترمب هي "أول خطوة مهمة نحو حل سلمي تفاوضي للأزمة في شبه الجزيرة الكورية".

كما اعتبر أن "أحد أسباب التقدم الذي شاهدناه في الأسابيع القليلة الماضية يعود لممارسة ضغط قوي على كوريا الشمالية، ليس أقلها العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة".

يذكر أن وزراء خارجية دول الناتو سيبحثون غداً الجمعة الأزمة السورية ودعم العراق.