ترمب وميركل يتفقان على مواجهة سلوك إيران في المنطقة

أعلن الرئيسُ الأميركي دونالد ترمب أن إيران لن تمتلكَ أسلحة نووية، لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كان قد يفكر في استخدام القوة ضدها.

من جانبها اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في المؤتمر الصحافي المشترك مع ترمب، أن الاتفاق الموقع مع إيران حول ملفها النووي غير كاف لاحتواء طموحات طهران، مشددة على ضرورة العمل على كبح واحتواء نفوذ إيران.

ويبدو أنه لا قرار بعد حول ما اذا كانت الولايات المتحده ستخرج من الاتفاق النووي مع ايران ام ان كانت ستتوصل مع حلفائها الاوروبيين الى تعديلات تحمي الاتفاق.

من جانبها، قالت ميركل: "اعتقد ان الاتفاق ليس كاملا، بل هو جزء من الصوره، و بريطانيا و فرنسا و المانيا تعمل كلها مع الولايات المتحده على القضيه و سنرى ما سيفعله الاميركيون. فالشرق الاوسط باكمله مهم بالنسبة لنا".

المستشاره الالمانيه قالت إن الاتفاق خطوهٌ اولى فقط لابطاء النشاط النووي الايراني و انه يجب تقويض طموحات طهران في الشرق الاوسط.

لقاؤها مع ترمب يأتي في نفس الاسبوع الذي زار فيه الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون، حيث طغى الاتفاق النووي على الاجندة.

ترمب بدوره قال: "لن يعملون على الاسلحه النوويه، استطيع ان اقول لك هذا".

وزير الخارجيه الاميركي الجديد مابك بوبيو قال أثناء اجتماع النيتو إن الولايات المتحده لن تبقى في الاتفاق النووي مع ايران الا اذا حصلت تعديلات جوهريه عليه.

واصبح من الواضح أن هناك توافقاً أميركا أوروبيا على ضرورة العمل على اتفاق جديد او اضافة ملحق للاتفاق السابق مع إيران دون ان تتضح الروية حول كيف سيتم التوصل لذلك مع معارضة الصين وروسيا.