الحكومة السودانية: وصول أول معدات وأجهزة نفط أميركية

أعلنت الحكومة السودانية عن وصول أول معدات وأجهزة نفط أمريكية بعد رفع عقوبات واشنطن عن البلاد.



وقال وزير النفط السوداني عبد الرحمن عثمان، في بيان له إن المعدات والأجهزة سيتم استخدامها في حقل الراوات النفطي الحكومي جنوب غرب البلاد، مضيفا أن دخول الشركات الأمريكية يعمل على تسريع وتيرة العمل الاستكشافي والتطويري للدفع بزيادة الإنتاج النفطي وتسعى الخرطوم لزيادة إنتاجها النفطي، بعد انفصال جنوب السودان في 2011

