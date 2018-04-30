الكرملين:بوتين وماكرون يؤيدان الإبقاء على "نووي" إيران

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل #ماكرون الإثنين إلى الابقاء على الاتفاق النووي الإيراني و"تطبيقه بحذافيره"، بينما لم يعلن بعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما إذا كان قرر الخروج منه.

وأعلن الكرملين في بيان أن "الرئيسين الروسي والفرنسي أعربا عن تأييدهما للإبقاء على الاتفاق النووي الموقع في تموز/يوليو 2015 وتطبيقه بحذافيره"، وذلك في أعقاب اتصال ماكرون ببوتين لاطلاعه على محادثاته مع ترمب.

يذكر أن الرئيس الفرنسي كان أعلن الأسبوع الماضي من واشنطن ميل الرئيس الأميركي إلى إلغاء الاتفاق النووي، ملمحاً إلى أنه حاول اقناع ترمب بالابقاء على الاتفاق النووي مع إيران لأنه على الرغم من الشوائب التي تعتريه يبقى الحل الأنجح للتعامل مع إيران ومنع أنشطتها النووية.

