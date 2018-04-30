بريطانيا.. تعيين مسلم من أصل باكستاني وزيراً للداخلية

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية الاثنين تعيين ساجد جاويد وزيرا للداخلية خلفاً لآمبر راد التي استقالت الأحد على خلفية الفضيحة حول طريقة تعامل أجهزتها مع مهاجرين من الكاريبي.

وتقدمت راد (54 عاما) باستقالتها بعد أن أقرت بأنها "ضللت عن غير قصد" لجنة نيابية حول "أهداف ترحيل مهاجرين غير شرعيين".

وجاويد البالغ من العمر (48 عاماً)، مسلم من أصل باكستاني.

كان وزيراً للحكم المحلي وقبلها مديرا في دويتشه بنك.

كما تقلد سابقاً عدة مناصب منها وزير الدولة بوزارة الخزانة، ووزيراً للثقافة والإعلام والرياضة والمساواة، حيث كان حينها أول وزير مسلم للثقافة في تاريخ بريطانيا.

وُلد ساجد جاويد في 5 ديسمبر عام 1969 في روتشديل بمقاطعة يوركشير البريطانية، وهو سياسي بريطاني من أصل باكستاني ينتمي لحزب المحافظين البريطاني ووالده سائق حافلة هاجر من باكستان إلى بريطانيا منذ أكثر من خمسين عاماً.

درس الاقتصاد والسياسة في جامعة إكسيتر البريطانية بين العامين 1988 و1991، وانضم إلى جمعية الطلاب المحافظين التابعين لحزب المحافظين البريطاني أثناء دراسته الجامعية.

إلى ذلك، شارك وهو في سن العشرين لأول مرة في مؤتمر لحزب المحافظين، وبعد تخرجه عمل في بنك "تشيز مانهاتن" الواقع في مدينة نيويورك الأميركية وترقى في الوظائف وصولاً لمنصب نائب رئيس البنك وهو في الـ24 من العمر، ليصبح أول شخص في تاريخ البنك ولم يتعدَّ عمره 24 عاماً.

