بعد زيارة السعودية.. وزير خارجية أميركا يصل الأردن

وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو مساء الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان المحطة الأخيرة في جولته الخارجية الأولى بعد توليه منصبه.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم وعدداً من المسؤولين.

وكان بومبيو الذي بدأ جولته للمنطقة من السعودية، أكد على ضرورة التصدي لتهديدات إيران التي تثير الاضطراب وتحد من استقرار المنطقة عبر دعمها للميليشيات والجماعات الإرهابية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك الأحد مع نظيره السعودي، قال بومبيو:" إن أمن المملكة أولوية للولايات المتحدة،" مذكراً بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية.

كما أشاد برؤية 2030، معتبراً أنها ملهمة للولايات المتحدة.

أما في الملف الإيراني، فأكد أن إيران تتصرف بشكل أسوأ منذ التوقيع على الاتفاق النووي. واعتبر أن إيران تزعزع أمن المنطقة وتسلح الحوثيين وتتورط في القرصنة الإلكترونية.

وفي ما يتعلق باليمن قال: "نتفق مع السعوديين على أهمية الحل السياسي في اليمن".

