ترمب: سنتخذ قرارا بشأن إيران قبل 12 مايو

أكد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، الاثنين، أنه سيتخذ قراراً بشأن #الاتفاق_النووي_الإيراني قبل 12 مايو/أيار.

وقال في تصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس نيجيريا، محمد بخاري، إن العالم بأسره يعرف أن #طهران تواصل تطوير سلاحها النووي.

وأشار إلى أنه لا يستبعد التفاوض على اتفاق نووي جديد مع #إيران.

وجاءت تصريحات ترمب عقب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، #بنيامين_نتنياهو، عن امتلاك طهران برنامجاً سرياً لتطوير أسلحة نووية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد أن إسرائيل حصلت على آلاف المستندات والوثائق التي تجرم برنامج إيران لتصنيع أسلحة نووية.

وكشف أن تل أبيب تمتلك نسخاً طبق الأصل من الأرشيف النووي الإيراني، وتحتفظ به في خزائن ضخمة. وتعود وثائق وصور عرضها نتنياهو إلى سنوات مضت.

وقال إن طهران لديها المواد الكاملة لتصنيع السلاح النووي، مؤكداً أن إيران نقلت برنامج الأسلحة النووية عام 2017 إلى موقع سري قرب طهران.