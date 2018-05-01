هكذا حصلت إسرائيل على معلوماتها حول برنامج إيران النووي

قال مسؤول إسرائيلي، إن جهاز الأمن الخارجي #الموساد نفذ عملية سرية في إيران، حصل خلالها على الوثائق التي عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس، بشأن الملف النووي الإيراني.

وجاء هذا الكشف في تصريحات من المسؤول الإسرائيلي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تناقلتها أيضاً عدة وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها صحيفة "هآرتس".

وادعى المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه، أن "الموساد نفذ العملية في يناير/كانون الثاني 2018، خلال عملية سرية نفذها في ليلة واحدة، صادر خلالها نصف طن من الوثائق حول البرنامج النووي السري لإيران.

وأضاف أن "عملية رصد مكان الوثائق بدأت في فبراير/شباط 2016، حيث تم حفظ المعلومات السرية عن البرنامج النووي في ذلك المكان، وخضع للمراقبة إلى حين تنفيذ العملية".

وأفاد المصدر أن "تقديم الوثائق للجمهور الإسرائيلي والعالم تم متأخرا بسبب تحليل المواد وترجمتها".

ومساء أمس الاثنين، قال نتنياهو إن #إسرائيل لديها "أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي"، مشيراً إلى أن تل أبيب زودت واشنطن بالمعطيات اللازمة.

كما أعلن مكتب #نتنياهو أن الأخير اتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بخصوص الوثائق المزعومة عن #الملف_النووي_الإيراني.

وأضاف أن إسرائيل "حصلت على 55 ألف صفحة من المعلومات الاستخباراتية، ومحفوظة كملفات في 183 قرصاً مدمجاً، بشأن الملف النووي الإيراني"، مؤكداً أن تلك المعلومات "ستجرم إيران بشأن ملفها النووي".

وفي 2015، وقعت إيران اتفاقاً منتصف 2015، حول برنامجها النووي مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو ما عارضته تل أبيب بشدة.

وينص #الاتفاق_النووي على التزام حكومة طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن عشر سنوات عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير بهدف منع إيران من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات عنها.