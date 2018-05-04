بخاري: فبركات تنسب زوراً في لبنان للخارجية السعودية

أكد القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان، وليد بخاري أن كل ما نسب إلى السفارة أو الخارجية السعودية مؤخراً في لبنان، حول دعم جهات معينة في الانتخابات النيابية، مجرد "فبركات".

وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة:" المكاتبات المُفبركة التي يتم الترويج لها في تويتر وتنسب زوراً للخارجية السعودية، ما هي إلا جزء من حملة غير أخلاقية لتحقيق مكاسب سياسية، و تحتفظ السفارة بحقها القانوني في ملاحقة المزورين أمام القضاء اللبناني."

وكان تم تداول أخبار ملفقة، وتعميم مزور نسب إلى الخارجية السعودية في لبنان يتضمن دعمها لتيار المستقبل (الذي يرأسه رئيس وزراء لبنان سعد الحريري) و حزب القوات اللبنانية (برئاسة سمير جعجع).

المكاتبات المُفبركة التي يتم الترويج لها في تويتر وتنسب زوراً للخارجية السعودية، ما هي إلا جزء من حملة غير أخلاقية لتحقيق مكاسب سياسية، و تحتفظ السفارة بحقها القانوني في ملاحقة المزورين أمام القضاء اللبناني. — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) May 4, 2018



