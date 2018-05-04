لبنان.. انتشار مراقبين أوروبيين لمراقبة الانتخابات النيابية

انتشر مراقبو انتخابات من الاتحاد الأوروبي في أرجاء لبنان خلال الأسبوع المنصرم، قبل أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وسيعمل أكثر من 100 مراقب من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج والسويد، خلال الانتخابات، وفقاً لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان.

ودعت الحكومة اللبنانية المراقبين لمراقبة وتقييم عملية الانتخابات المقررة يوم الأحد 6 مايو.

وقالت إيلينا فالنسيانو، كبيرة مراقبي البعثة في لبنان، إن الأحزاب السياسية في لبنان "ملتزمة حقا بإجراء انتخابات جيدة".

يذكر أن أكثر من 500 مرشح يتنافسون في 15 دائرة انتخابية على 128 مقعدًا.

كما يشارك في الانتخابات عددا قياسياً من النساء ونشطاء المجتمع المدني الذين يأملون في تحدي الأحزاب السياسية والسياسيين.