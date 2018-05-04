منظمة التحرير تكرس زعامة عباس.. دون منازع

أعيد انتخاب الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس، رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وجاءت إعادة انتخاب عباس المتوقعة في ختام اجتماع عقده المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واستمر أربعة أيام.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية زعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ من العمر 83 سنة بدون منازع وذلك في اجتماعاتها التي استمرت أربعة أيام.

واختار المجلس لجنة تنفيذية جديدة، وهي أعلى هيئة بمنظمة التحرير الفلسطينية.

ووافق المجلس الوطني الفلسطيني، الخميس، على منح المجلس المركزي، المكون من 115 عضواً، السلطة لتولي صلاحيات الهيئة السياسية، مثل اختيار خليفة لمحمود عباس، وحل الصراع مع حركة حماس.

وقال مساعد الرئيس الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن التحرك "سوف يجعل من السهل على منظمة التحرير التعامل مع التطورات السياسية، وملء أي فراغ في مواقع المنظمة".