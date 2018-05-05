إرهاب ميليشيا حزب الله يجبر أحد مرشحي بعلبك على الانسحاب

قبل يوم من بدء الاقتراع في لبنان، أعلن محمد حمية المرشح في دائرة الانتخاب الثالثة عن المقعد الشيعي ضمن لائحة الكرامة والإنماء المدعومة من القوات اللبنانية و تيار المستقبل في بيان له انسحابه من الانتخابات.



وأوضح بيان الانسحاب أن القرار جاء على خلفية الضغوط والاتهامات التي تعرض لها من عمالة لإسرائيل وارتباط بالتنظيمات الإرهابية وغيرها التي اطلقتها ميليشيات حزب الله على منافسيها.

ودخل ​لبنان​ في فترة الصمت الإنتخابي التي تسبق ​الإنتخابات النيابية​ المقرر ان تبدأ غدا الأحد.

وسيتولى ما بين 20 الى 30 الف عسكري مسؤولية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها خلال الانتخابات. وستتولى 5 غرف عمليات مرتبطة بمركز القيادة في وزارة الدفاع تأمين الانتخابات وسلامتها.

ويشارك في مراقبة هذه الانتخابات أكثر من مائة مراقب من دول الاتحاد الأوروبي قدموا بدعوة من الحكومة اللبنانية بهدف تقييم أول انتخابات برلمانية تعقد منذ عشر سنوات.

وينتظر أن يصوت اللبنانيون على مئة وثمانية وعشرين مقعدا هي إجمالي مقاعد البرلمان.