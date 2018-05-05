إيران: سنقف في وجه ترمب حول الاتفاق النووي

أعلن مسؤول أمني إيراني كبير السبت أن إيران مصممة على رفض مطالب الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب بتغيير اتفاقها النووي واصفا تلك المطالب بأنها ترقى إلى حد البلطجة.



ويؤكد ترمب أنه سيرفض تمديد رفع العقوبات الأميركية عن #إيران ما لم يعمل الحلفاء الأوروبيون بحلول 12 مايو أيار على تصحيح "عيوب مروعة" في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015.

وقال علي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "هذا اتفاق دولي، ونحن لدينا بالتأكيد القدرة على التغلب على أسلوب البلطجة الذي تتبعونه".



وخاطب شمخاني ترمب: "أنت تقول إنك لا تقبل شيئا تم التوصل إليه خلال حكم الرئيس السابق ويجب تغييره". وتساءل: "من يضمن إنه إذا تم التوصل إلى شيء معك، لن يرفضه الرئيس القادم (للولايات المتحدة)".