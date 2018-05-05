بومبيو يدعو إلى مواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مواجهة النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى الحاجة لمجهود دبلوماسي كبير لمنع تصرفات إيران التي تزعزع الأمن في سوريا واليمن وأماكن أخرى. وذلك من دون الإشارة إلى القرار النهائي للإدارة الأمريكية حول مصير الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بومبيو أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأميركيين في وزارة الخارجية: "نمر في أوقات عصيبة، وتوجد مطالب بأن تكون هناك قيادة قوية، ومن الضروري أن يقف فريقنا في وجه التهديدات بشجاعة وقوة".

وأضاف: "نحتاج إلى جهود دبلوماسية قوية في الشرق الأوسط لكبح سلوك إيران المزعزع للاستقرار في سوريا واليمن والمنطقة"، وذلك في وقت من المقرر أن يعلن ترمب في الأيام المقبلة موقفه حيال مصير الاتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع إيران.

وقال بومبيو: "لحسن الحظ، لدينا رئيس يؤمن أيضا بالدبلوماسية القوية التي تستخدم بالكامل كل أدوات القوة الوطنية للدفاع قبل كل شيء عن مصالح الولايات المتحدة وقيمها".