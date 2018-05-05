"الإعداد والنذير".. دعوات لتظاهرات جديدة في غزة

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة إلى تظاهرات جديدة الجمعة القادمة على حدود قطاع غزة تحت مسمى الإعداد والنذير.

ودعت الهيئة الفلسطينيين لأن يجعلوا من الجمعة القادمة موعداً للتحضير لمليونية العودة بعد أسبوعين في يوم الرابع عشر من مايو، وذلك تزامناً مع افتتاح واشنطن لسفارتها بالقدس وعشية ذكرى النكبة.

وأضافت الهيئة في بيان لها إلى أن المليونية ستمثل رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن صفقة القرن لن تمر، في إشارة إلى اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وميدانياً.. أصيب أكثر من 1100 فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في الجمعة السادسة من التظاهرات السلمية على الحدود الشرقية للقطاع، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات



وتعمد الاحتلال استهداف نقطة طبية شرق رفح ما أدى إلى إصابة العشرات.

في المقابل تظاهر العشرات من فلسطينيي الداخل، قبالة شمال قطاع غزة، احتجاجا على استخدام الجيش الإسرائيلي الذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين واستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.