بالفيديو.. سعد الحريري يدلي بصوته

مع بدء عملية الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية صباح الأحد، تمهيداً لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ 9 سنوات، أدلى رئيس الحكومة، سعد الحريري، بصوته في منطقة فردان في العاصمة بيروت.

كما طمأن الحريري إلى سلامة الوضع الأمني في البلاد، مشدداً على ضرورة إنجاح هذه التجربة الديمقراطية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (04.00 بتوقيت غرينتش) أمام الناخبين البالغ عددهم، بحسب لوائح الشطب 3,7 مليون شخص، على أن تتواصل عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعاً.

ويتنافس 597 مرشحاً، بينهم 86 امرأة، و77 لائحة في 15 دائرة للفوز بـ128 مقعداً في مجلس النواب وفق قانون النظام النسبي.

وأجريت الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2009، وكان يفترض أن تستمر ولاية البرلمان حينئذ أربعة أعوام فقط، إلا أنها مددت مرتين لعدم الاستقرار في المنطقة، ولإفساح المجال لتعديل قوانين الانتخابات.

وتم تغيير القانون الانتخابي السابق إلى نظام يستند إلى التمثيل حسب المحاصصة الطائفية، والذي يوزع عدد المقاعد وفقاً لحصة الأصوات التي تم نيلها. كما سمح للمغتربين بالتصويت للمرة الأولى في تاريخ لبنان.