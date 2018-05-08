إسرائيل تتحدث عن هدنة.. وحماس تنفي "غير مطروحة حاليا"

زعمت عدة مصادر إسرائيلية أن حركة #حماس تسعى لاتفاق على هدنة طويل الأمد مع إسرائيل مقابل تخفيف الحصار عن قطاع #غزة ، في خطوة إذا صحت تأتي لتنسف كافة المواقف التي أعلنتها الحركة سابقاً.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن حماس أرسلت عدة رسائل لإسرائيل في الشهور القليلة الماضية، تقول فيها إنها مستعدة لاتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل وطويل مقابل مشاريع تحتية وصفقة تبادل أسرى جديدة.

في المقابل، نقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع قوله: " إن الحديث عن اتفاق تهدئة جديد بين الحركة والاحتلال أو تقديمها عرضاً بهذا الخصوص غير صحيح وغير مطروح حالياً".

كما شدد على أن المطلوب هو التزام الاحتلال الإسرائيلي بالتهدئة الحالية في إشارة إلى اتفاق إنهاء الحرب عام 2014.