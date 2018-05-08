باراغواي على خطى واشنطن.. السفارة إلى القدس هذا الشهر

قال متحدث باسم حكومة باراغواي ووزارة الخارجية الإسرائيلية الاثنين إن باراغواي ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس بنهاية أيار/مايو، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وذكر عمانوئيل نحشون المتحدث باسم #الخارجية_الإسرائيلية في بيان "يعتزم رئيس باراغواي أوراسيو كارتيس المجيء إلى إسرائيل بنهاية الشهر لافتتاح سفارة في القدس".

وقال متحدث باسم حكومة باراغواي إن من المقرر أن يزور كارتيس #إسرائيل لنقل السفارة في 21 أو 22 أيار/مايو.

وفي زيارة لفنزويلا للقاء نظيره نيكولاس مادورو، قال الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس إنه يأمل ألا تحذو دول أخرى حذو باراغواي وغواتيمالا والولايات المتحدة.

وأضاف "نأمل عدم قيام بعض الدول من هذه القارة (أميركا الجنوبية) بنقل سفاراتها إلى #القدس لما لذلك من مخالفة للقانون الدولي".

وكان واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال لوكالة رويترز "هذا القرار مخالف لقرارات الشرعية الدولية وهو يدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي".

يأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من افتتاح الولايات المتحدة سفارتها في القدس في 14 من أيار/مايو وفقاً لإعلان الرئيس دونالد ترمب في السادس من كانون الأول/ديسمبر اعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.

وأسعدت الخطوة الأميركية الإسرائيليين بينما أثارت غضب الفلسطينيين.

واحتلت إسرائيل القدس بعد أن انتزعت السيطرة عليها من الأردن في حرب عام 1967 وضمتها إليها في خطوة لا تحظى باعتراف دولي.

وفي آذار/مارس، أعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في 16 أيار/مايو، أي بعد يومين فحسب من نقل السفارة الأميركية إلى المدينة.

وقال #نتنياهو في نيسان/أبريل إن نحو 6 دول "تبحث بجدية" الاقتداء بالخطوة الأميركية لكنه لم يذكر اسم أي منها.

وفي كانون الأول/ديسمبر وافقت 128 دولة على قرار غير ملزم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن اعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل. واعترضت على القرار تسع دول بينما امتنعت 35 دولة ولم تشارك في التصويت 21 دولة.

وسفارة باراغواي قائمة حالياً قرب تل أبيب.