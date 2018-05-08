ترمب: سي آي إيه يحتاج إلى قيادة جينا هاسبل

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً بمرشحته لوكالة المخابرات المركزية، قائلاً إن الـ (سي آي إيه) تحتاج إلى جينا هاسبل.

وكرر ترمب دفاعه عن هاسبل واصفا إياها "بالصارمة على الإرهاب"، وفقا لتغريدة كتبها على تويتر اليوم الثلاثاء.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "جينا هاسبل، مرشحتي لقيادة سي آي إيه التي تحظى باحترام كبير للغاية، محل إشادة دائما لأنها صارمة على الإرهاب. هذه سيدة رائدة أينما ذهبت. وكالة المخابرات المركزية تحتاج أن تقودها هاسبل إلى مستقبل أمريكا المشرق والمجيد!"

يذكر أن ترشيح ترمب لهاسبل قوبل بمقاومة في الكونغرس بسبب تورطها في اعتقال إرهابيين مشتبهين واستجوابهم بأساليب وحشية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.

ومن المقرر عقد جلسة استماع لهاسبل في مجلس الشيوخ الأربعاء.

وستكون هاسبل أول امرأة تقود "سي آي إيه" إذا اعتمد مجلس الشيوخ ترشيحها.



