قائد الحرس الثوري انسحاب ترمب: أوروبا مرتبطة بأميركا

نقلت وكالة أنباء "فارس" عن قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري قوله، اليوم الأربعاء، إن الأوروبيين مرتبطون بالولايات المتحدة ولا يمكنهم اتخاذ قرار مستقل.

وقد حثت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الولايات المتحدة على ألا تتخذ خطوات تزيد من صعوبة المهمة بالنسبة للدول التي ما زالت تريد الالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.

لكن جعفري شكك في قدرة الدول الأوروبية الثلاث على التصرف من تلقاء نفسها أو إنقاذ الاتفاق.

وقال: "من الواضح أن الأوروبيين غير قادرين على اتخاذ قرار مستقل بين إيران وأميركا وأنهم مرتبطون بأميركا... مصير الاتفاق الإيراني واضح".

ونسبت وكالة أنباء "فارس" إلى جعفري قوله إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أظهر أن مسألة تخصيب اليورانيوم ليست سوى ذريعة لمحاولة الحد من برنامج الصواريخ في الجمهورية الإسلامية ونفوذ إيران في المنطقة.

وقال جعفري: "وبالنظر إلى حقيقة أن مشكلة العدو هي قدراتنا العسكرية فإن القوات المسلحة يجب أن تولي المزيد من الاهتمام لتعزيز قدراتها".

كما أشار إلى أن إيران لديها خبرة طويلة فيما يتعلق بتنمية البلاد في ظل العقوبات.