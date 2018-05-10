عقوبات أميركية على إيران.. وروسيا "توطد العلاقة" معها

في الوقت الذي لوحت فيه #أميركا بفرض عقوبات جددية على #إيران الأسبوع المقبل، نسبت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إلى سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو ملتزمة بقوة بمواصلة توطيد أواصر روابطها مع إيران رغم قرار #الولايات_المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي وفرض عقوبات جديدة على طهران.



وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق الخميس، أن أميركا تعد لفرض #عقوبات إضافية على إيران الأسبوع القادم على أقرب تقدير لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية. وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة صحافية "نحن ملتزمون مئة بالمئة بضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية".



وأضافت "سنواصل ممارسة أقصى الضغوط، فرض عقوبات هائلة عليهم. كل العقوبات التي كانت قائمة قبل #الاتفاق ستعود كما كانت، ونعد لإضافة عقوبات جديدة ربما يتم فرضها الأسبوع القادم على أقرب تقدير".



يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان شدد الأربعاء أن على إيران أن تتفاوض وإلا سيحدث شيء ما، وذلك بعد أن أعلن الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وفرض عقوبات جديدة. ولم يتضح بعد ما الإجراءات التي ستتخذ.



وحذر ترمب إيران من "عواقب وخيمة جدا" في حال استأنفت برنامجها النووي. ورداً على سؤال بشأن ما ستقوم به واشنطن في حال استأنفت إيران مساعيها النووية، هدد ترمب بقوله: "ستكتشف إيران ذلك".