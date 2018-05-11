إسرائيل: إيران تخطت خطاً أحمر وردنا جاء مناسباً

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، #إيران بتجاوز الخط الأحمر، قائلاً: "لقد تخطت إيران خطاً أحمر وجاء دورنا مناسباً. الجيش الإسرائيلي شن ضربات موسعة جداً ضد أهداف إيرانية في سوريا، نحن في خضم معركة طويلة ونهجنا واضح، لن نسمح لطهران بترسيخ أقدامها في سوريا".

أما إيران فنفت إطلاقها صواريخ على مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل، مشيرة إلى أن جيش النظام السوري هو المسؤول عنها.

وأكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، أبو الفضل حسن بيجي، أن بلاده ما كانت لتتردد في إعلان مسؤوليتها عن الهجوم لو كانت وراءه، متهماً إسرائيل بالكذب فيما يتعلق بتدمير مواقع إيرانية، نافياً وجود قواعد عسكرية إيرانية في سوريا.

من جهته، قال الرئيس الإيراني، حسن #روحاني، خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا #ميركل، إن طهران لا تريد توترات جديدة في الشرق الأوسط.

وقد قابل التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني قلق دولي، حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بضبط النفس وتجنب أي تصعيد. وكذلك الأمم المتحدة التي طلبت وقف الاستفزازات لتجنب مواجهة جديدة.

من جانبها، وصفت فرنسا، على لسان وزير خارجيتها، جان إيف لودريان، الوضع في الشرق الأوسط بالخطير جداً، لافتاً إلى أن ما كان يُخشى حدوثه بدأ يتحقق.

أما رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، فأبلغت نظيرها الإسرائيلي بتأييد بلادها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران.