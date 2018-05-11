إسرائيل تنشر فيديو لتدمير منصة إيرانية وقتل جنود

بث الجيش الإسرائيلي، ليل الخميس، مقطع فيديو يظهر استهداف صاروخ إسرائيلي لمنصة إطلاق صواريخ إيرانية وعدد من الجنود بجوارها، خلال الهجمات التي شنتها تل أبيب فجر الخميس على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية.

وقالت #إسرائيل إن الهجمات جاءت رداً على قصف صاروخي وقع قبل ساعات من الهجوم استهدفها في #الجولان المحتلة.

ورغم أن المقطع يثبت وقوع خسائر بشرية من جراء القصف، إلا أن #طهران لم تعلن عن وقوع قتلى بين صفوف قواتها في سوريا، كذلك لم يكشف النظام السوري معلومات في هذا الصدد.

وفي مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته حوالي 20 ثانية، يدمر صاورخ إسرائيلي منصة صواريخ اعتراضية من طراز SA22.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45 — IDF (@IDFSpokesperson) May 10, 2018

يشار إلى أن منصة الصواريخ الإيرانية المدمرة روسية الصنع، تعرف أيضاً باسم Pantsir-S1، وتتسم بالقدرة على تحميل وإطلاق صواريخ اعتراضية أرض- جو قصيرة ومتوسطة المدى، كما يمكن استخدامها في تحميل أنظمة مدفعية مضادة للطائرات.

وجاء القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران عبر الأراضي السورية بعد يومين من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، انسحاب بلاده من #الاتفاق_النووي، الذي وقعته أوروبا وأميركا مع طهران عام 2015. ويتمسك الاتحاد الأوروبي ببقاء الاتفاق والعمل على تطويره.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إيران تجاوزت "الخط الأحمر" بقصف أهداف إسرائيلية في الجولان، التي تحتل تل أبيب قطاعاً كبيراً منها منذ حرب 1967.