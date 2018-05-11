بوتين وميركل يؤيدان الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا #ميركل في اتصال هاتفي، الجمعة، عن تأييدهما الإبقاء على #الاتفاق_النووي_الإيراني بعد الانسحاب الأميركي منه، بحسب ما أعلن الكرملين.

وقال الكرملين في بيان، إن المسؤولين "شددا على أهمية الإبقاء على خطة العمل المشتركة (للاتفاق الإيراني) لدواعي الأمن الدولي والإقليمي"، وذلك قبل أسبوع من زيارة ميركل إلى روسيا.

وفي السياق ذاته ستستضيف مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اجتماعا لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الثلاثاء في بروكسل لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران بعد أن انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقالت خدمة العمل الأوروبي الخارجي في بيان إن المجموعة ستجتمع بعدها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد قرر الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال إن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وإن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران سيجعل أميركا أكثر أمانا.

وأضاف ترمب أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية.