أميركا تنقل سفارتها إلى القدس وسط مجزرة في غزة

افتتحت الولايات المتحدة رسمياً سفارتها لدى إسرائيل في #القدس اليوم الاثنين.

وقال السفير الأميركي ديفيد فريدمان في مراسم افتتاح السفارة التي حضرها وفد أميركي من #واشنطن وزعماء إسرائيليون "نفتتح اليوم السفارة الأميركية في القدس".

في المقابل، قتلت قوات الاحتلال العشرات وأصابت ألفين آخرين، الاثنين، خلال الاحتجاجات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وكان آلاف الفلسطينيين احتشدوا قرب حدود القطاع مع إسرائيل في وقت سابق الاثنين، في اليوم قبل الأخير من الاحتجاجات المستمرة منذ 6 أسابيع، وسارع الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على الأشخاص داخل الخيام، التي نصبت على طول الحدود.