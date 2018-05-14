أميركا تنقل سفارتها للقدس.. وإسرائيل تهدد الفلسطينيين

من المقرر ان تقام اليوم الاثنين مراسم افتتاح مقر السفارة الأميركية الجديد في #القدس المحتلة، بمشاركة وفد أميركي يضم إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر

ويتوقع أن يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطاباً عبر الفيديو في المراسم التي يحضرها ممثلون عن اثنتين وثلاثين دولة، بمقاطعة من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.

ويتزامن هذا الحدث مع الذكرى السبعين للنكبة، حيث دعت القوى الفلسطينية في الضفة وغزة إلى تنظيم احتجاجات لحماية القدس وتأكيد عروبتها، من ضمنها مسيرة مليونية في القطاع.

من جهته، يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً مع القيادة الفلسطينية لبحث القرارات الممكنة، رداً على نقل السفارة الأميركية.

كما دعت السلطة الفلسطينية إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحدث بإقامة حفل الأحد في مقر الخارجية الإسرائيلية، دعا خلاله بقية دول العالم أن تحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

إسرائيل تحذر وتهدد



في المقابل، هددت إسرائيل الفلسطينيين الذين سينزلون اليوم إلى الشارع احتجاجاً، محذرة سكان قطاع #غزة بأنهم سيخاطرون بحياتهم إذا اقتربوا من السياج الحدودي خلال احتجاجات جماهيرية حاشدة مخطط لها اليوم."

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشورات أسقطتها طائراته اليوم الاثنين، "سنواجه كل محاولة لإلحاق الضرر بالسياج الأمني أو إيذاء جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أو المدنيين الإسرائيليين".

من جانبها، قالت حركة حماس إنها تتوقع مشاركة عشرات الآلاف في مسيرة اليوم الاثنين، ما يشير إلى احتمال حدوث اختراق للحدود.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر / كانون الثاني الماضي، وطالب وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السفارة إلى مقرها الجديد.

