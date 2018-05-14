عمر البشير يجري تعديلا حكوميا يشمل 13 وزيرا و10 ولاة

أفاد مراسل "الحدث" الاثنين، بأن الرئيس السوداني عمر البشير أجرى تعديلاً وزارياً شمل 13وزيراً و10 من الولاة ومن المتوقع أن يعلن الرئيس البشير عن أسماء التشكيل الوزاري الجديد.

ويتوقع مراقبون أن يشمل التعديل جميع وزارات القطاع الاقتصادي بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السودان من غلاء في الأسعار وانعدام الوقود.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني فى اجتماعه برئاسة عمر البشير تعديلا وزاريا شمل 8 وزارات و5 وزراء دولة و10 ولاة.

وأشار د. فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب، إلى أن التعديل الوزاري سيعلن عنه رسمياً من خلال مؤتمر صحافي يعقده (الاثنين) رئيس مجلس الوزراء القومي النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح.

فيما أوضح د. فيصل أن اجتماع المكتب القيادي ناقش الوضع الاقتصادي ووجه بإجراء معالجات بجانب التأكيد على ضرورة الثقة في الجهاز المصرفي.