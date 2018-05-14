مذبحة في غزة.. مقتل 61 فلسطينياً وجرح أكثر من 2000

قالت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، إن إسرائيل ارتكبت "مذبحة رهيبة" في غزة، بعد مقتل العشرات وإصابة الآلاف، قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل.

وطالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للانباء "بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف المذبحة الرهيبة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا البطل" في قطاع غزة.

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة بغزة عن سقوط 61 من المحتجين الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع غزة وإصابة أكثر 2000 .

واندلعت مواجهات مختلفة اليوم بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وغزة، وذلك بعد أن دعت قيادات فلسطينية وحركة حماس إلى التوجه بالآلاف نحو الشريط الحدودي بين غزة وإسرائيل.



وقد توجه المتظاهرون الفلسطينيون إلى الشريط ، وقاموا بقص السياج محاولين الدخول إلى المناطق الاسرائيلية.

إلى ذلك، اشتبك العشرات من رماة الحجارة الفلسطينيين مع القوات الإسرائيلية في ضواحي القدس. وقال شهود عيان إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والكريات الصلبة المغلفة بالمطاط على المتظاهرين في منطقة تقع شمال القدس.

كما وقع اشتباك آخر في منطقة بين القدس وبيت لحم.

وتأتي تلك التظاهرات والاحتجاجات في ذكرى إحياء ذكرى النكبة، ورفضاً لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في الذكرى السبعين لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، فيما حثت مكبرات الصوت من المساجد الفلسطينيين على المشاركة في الاحتجاجات المسماة "مسيرة العودة الكبرى". وتصاعد الدخان الأسود فوق الحدود نتيجة حرق المتظاهرين لإطارات السيارات.

وقال مدرس علوم في غزة يدعى علي رفض نشر اسم عائلته "اليوم هو اليوم الكبير، اليوم ندخل الحدود لنقول لإسرائيل والعالم إننا لن نقبل أن نبقى تحت الاحتلال إلى الأبد". وأضاف "سيكون هناك شهداء، ربما الكثير من الشهداء، ولكن العالم سيسمع رسالتنا وهي أن الاحتلال يجب أن ينتهي".

ترمب:" يوم عظيم"

في المقابل، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس معتبراً أن ذلك يشكل "يوما عظيماً لإسرائيل".

وأعلن ترمب على تويتر أن "التمهيد للحفل الذي سيبدأ الساعة التاسعة (13:00 ت غ) قد بدأ بالفعل"، مشيراً إلى أن شبكة فوكس التلفزيونية التي يحرص على متابعتها كل صباح ستبث الحفل بشكل مباشر. ولم يأت على ذكر أعمال العنف الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

