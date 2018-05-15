إيرلندا تستدعي سفير إسرائيل احتجاجا على مجزرة غزة

استدعت #إيرلندا السفير الإسرائيلي في دبلن، الثلاثاء، للاحتجاج بعد مقتل 61 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات جرت على حدود قطاع #غزة تزامنا مع تدشين السفارة الأميركية في #القدس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة "لقد تم #استدعاء_السفير هذا الصباح".

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة بغزة عن سقوط 61 من المحتجين الفلسطينيين الذين قتلتهم #القوات_الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع غزة وإصابة أكثر 2000 .

واندلعت مواجهات مختلفة اليوم بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وغزة، وذلك بعد أن دعت قيادات فلسطينية وحركة حماس إلى التوجه بالآلاف نحو الشريط الحدودي بين غزة وإسرائيل.

