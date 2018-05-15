موسكو: لا يمكن الحفاظ على "النووي" بلا تنازلات من طهران

نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى سيرغي ريابكوف القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الروسي قوله الثلاثاء إنه من الممكن مناقشة مستقبل #الاتفاق_النووي مع #إيران من دون مشاركة الولايات المتحدة، لكنه أردف أنه يستحيل الحفاظ على هذا الاتفاق دون تنازلات.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله إنه سيكون من المستحيل الحفاظ على الاتفاق النووي من دون أن تقدم طهران تنازلات.

وأضاف أن قرار الولايات المتحدة بشأن إيران كان "متسرعا" في ظل المحادثات النووية بشأن شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان جدد الاثنين التأكيد على التزام روسيا بالاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وقال ميخائيل أوليانوف ممثل #روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: "جدد الرئيس فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتنفيذ بنود الاتفاق الشامل المبرم مع طهران بغض النظر عن انسحاب الولايات المتحدة منه". وأضاف أوليانوف أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أكد أيضا خلال اللقاء استمرار إيران في تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق.