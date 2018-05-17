إنذار كاذب يطلق صفارات الإنذار في الجولان

دوت صفارات الإنذار بسبب صواريخ في مرتفعات #الجولان التي تحتلها إسرائيل، اليوم الخميس، لكن الجيش الإسرائيلي قال بعد ذلك بسرعة إن الإنذار كاذب.

وقال الجيش في بيان: "يبدو أن الإنذار كان كاذباً. تم تفعيل نظام القبة الحديدية الدفاعي لقوات الدفاع الإسرائيلية. يجري النظر في الملابسات".

وقال سكان محليون إنهم سمعوا انفجارا وقت انطلاق الصفارات، لكنهم لم يعرفوا ما الذي تسبب فيه.

وسارت أنباء عن أن القذائف التي مصدرها سوريا أطلقت عن طريق الخطأ ولم تسقط أي منها في الجولان المحتل، لكن منظومة القبة الحديدية رصدتها كإطلاق قذائف تجاه المستوطنات، وأطلقت صاروخ اعتراض عليها. وبعدها ساد الهدوء في المنطقة.

وتتصاعد حدة التوتر على الحدود. وفي العاشر من مايو/أيار الجاري قالت إسرائيل إن قوات إيرانية في سوريا أطلقت صواريخ نحو مرتفعات الجولان، لكن نظام القبة الحديدية اعترضها.

ثم شنت إسرائيل بعد ذلك أعنف ضربات جوية في سوريا منذ بدء الحرب هناك، وقالت إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا.