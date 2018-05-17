عقوبات أميركية على شخصين و5 كيانات مرتبطة بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة متصلة بميليشيات حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الخزانة على موقعها الإلكتروني أن الشخصين هما محمد بزي وعبد الله صفي الدين. ومحمد بزي هو أحد ممولي حزب الله، أما عبدالله صفي الدين فهو ممثل حزب الله في إيران.

وتتمركز الكيانات الخمسة المشمولة في العقوبات الجديدة في أوروبا وغرب إفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضحت الخزانة أنها وضعت Global Trading Group وهي شركة بلجيكية توفر خدمات في مجال الطاقة على اللائحة السوداء. كما شملت العقوبات شركة Euro African Group التي مقرها غامبيا، والتي تعمل في مجال البترول. أما الشركات اللبنانية التي شملتها العقوبات فهي: Africa Middle East Investment Holding و Premier

Investment Group SAL Offshore وشركة الاستيراد والتصدير Car Escort Services.

وشددت الخزانة الأميركية في بيانها على أنها لا يمكن أن تتسامح مع "التصرفات اللئيمة والهمجية" لواحد من أبرز ممولي حزب الله.

وأضافت أن الإدارة الأميركية ستفضح وتعطل حزب الله الشبكة الإرهابية لحزب الله وإيران في كل أجزائها، خاصة تلك المتصلة بالمصرف المركزي الإيراني.

وأمس الأربعاء، كانت الخزانة الأميركية قد أعلنت سلسلة عقوبات جديدة على إيران وحزب الله، شملت خاصة محافظ المصرف المركز الإيراني.