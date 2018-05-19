اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق خميس مشيط

اعترض الدفاع الجوي السعودي، السبت، صاروخا حوثيا أطلق على مدينة #خميس_مشيط، في أقصى جنوب المملكة العربية #السعودية.

وفي 15 مايو/أيار، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قبل #الميليشيا_الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة #صعدة باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة #جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وبين العقيد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط #النظام_الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2216، 2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق #الصواريخ_الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.