إسرائيل تقصف مواقع حماس غرب غزة

شنت #مقاتلات_إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات على أهداف غرب مدينة #غزة، واستهدف القصف ميناء الصيادين وموقع الشرطة البحرية في الميناء.



وسُمع دوي ثلاثة انفجارات ضخمة في أنحاء مدينة غزة ناجمة عن #القصف، بينما أكد شهود عيان أن ألسنة النيران شوهدت تشتعل داخل الميناء، حيث هرعت قوات الدفاع المدني لإطفاء الحريق.



ومن جهتها، نفت وزارة الصحة في غزة وقوع أي إصابات في الاستهداف حتى الساعة.