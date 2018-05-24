الحريري: لمست جدية من الجميع لتسهيل تشكيل حكومة توافقية

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الخميس إن حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي كلف بتشكيلها يجب أن تلتزم بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.

وأضاف الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة "شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتكليفي تشكيل الحكومة بناء لاستشارات نيابية أجراها فخامته اليوم".

وأكد على ضرورة "تشكيل حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن نظرا للأخطار الإقليمية المتزايدة حول بلدنا وللأوضاع الاقتصادية والمالية الضاغطة داخليا".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال الخميس إن المشاورات لتشكيل حكومة وطنية جديدة وموسعة ستجرى يوم الاثنين.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس ميشال عون كلف سعد الحريري الخميس بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأجرى عون مشاورات مع أعضاء مجلس النواب اليوم حصل فيها الحريري على تأييد 111 صوتا من إجمالي عدد نواب البرلمان اللبناني البالغ 128.

وجاء في البيان "بعد أن أجرى فخامة رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة اليوم الخميس.. استدعى دولة الرئيس سعد الدين الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة".

وحصل زعيم تيار المستقبل اللبناني #سعد_الحريري على أغلبية أصوات نواب البرلمان لتشكيل #الحكومة.