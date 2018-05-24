السعودية تعترض صاروخا حوثيا أطلق على جازان

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، فجر الخميس، صاروخاً أطلقته ميليشيات الحوثي من الأراضي اليمنية باتجاه #جازان، ودمرته قبل بلوغ هدفه.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، رصد قوات الدفاع الجوي للتحالف، إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه الأراضي السعودية.

وأوضح أن الصاروخ الذي تم رصده في تمام الساعة (01:58) اليوم (الخميس)، كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

إلى ذلك، أضاف المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين (2216) و(2231)، بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.