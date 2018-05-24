ترمب يلغي القمة مع زعيم كوريا: مستعدون للمواجهة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، إن واشنطن مستعدة للتحرك في كوريا الشمالية إذا ما طرأت أي تطورات توجب ذلك.

لكن الرئيس الأميركي أكد أنه إذا اختار زعيم كوريا الشمالية المشاركة في حوار بناء فنحن مستعدون.

وأكد ترمب أن العقوبات على كوريا الشمالية مستمرة.

وقال ترمب إن القمة مع زعيم كوريا الشمالية قد تعقد إن تجاوب مع مطالبنا.

وقبل ساعات اليوم الخميس، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، القمة المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وذلك في خطاب نشره البيت الأبيض.

وكانت القمة مقررة يوم 12 يونيو /حزيران في سنغافورة.

وقال ترمب في الخطاب "كنت أتطلع جدا لأن أكون معك هناك... للأسف نتيجة للغضب العارم والعداء الفاضح الذي انطوت عليه تصريحاتك الأخيرة، أشعر أنه من غير المناسب في هذا الوقت أن نعقد هذا الاجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة".

وأضاف الرئيس الأميركي أن الجانب الكوري الشمالي تحدث عن قدراته النووية "ولكن قدراتنا هائلة وقوية للغاية لدرجة أدعو الله ألا تستخدم أبدا".