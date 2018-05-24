واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شركات طيران إيرانية

أعلنت #وزارة_الخزانة_الأميركية عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركات طيران.

وبحسب المعلومات، العقوبات فرضت على كيانات مرتبطة بشركتي طيران #ماهان و #معراج الإيرانيتين.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شخصين إيرانيين وآخر تركي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة العمل بالعقوبات الأميركية على طهران، فيما ردت طهران بأنها تدرس إعادة تخصيب اليورانيوم بعد مباحثات ستجريها مع الأوروبيين والروس والصينيين بشأن الخطوة الأميركية.

تأتي هذه الإجراءات، بعدما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة قبل يومين في 22 مايو ، استهدفت 5 إيرانيين على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الخمسة، هم: مهدي أذربيشه ومحمد جعفري ومحمود كاظم آباد وجاويد شير أمين وسيد محمد طهراني.

وأضافت أن الأربعة الأوائل عملوا مع الحوثيين من خلال الحرس الثوري، بينما قدم طهراني المساعدة عبر تمويل من الحرس الثوري.

تأتي العقوبات الجديدة في إطار تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخنق إيران اقتصادياً على أمل منعها من تطوير أسلحة نووية.

وكانت واشنطن أعلنت الخميس الماضي عن عقوبات جديدة متصلة بميليشيات حزب الله اللبنانية، حيث شملت كيانات اقتصادية في أوروبا وغرب إفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية وقتها إنها ستفضح وتعطل الشبكة الإرهابية لحزب الله وإيران في كل أجزائها، خاصة تلك المتصلة بالمصرف المركزي الإيراني.

وقبلها بيوم، كانت الخزانة الأميركية قد أعلنت سلسلة عقوبات جديدة على إيران وحزب الله، شملت خاصة محافظ المصرف المركزي الإيراني.