ترمب "يتراجع": قد نعقد القمة مع كيم في 12 يونيو

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، أن من الممكن عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية،كيم جونغ أون، في 12 يونيو/حزيران كما كان مقرراً لها، وذلك غداة إعلان ترمب أمس إلغاء هذه القمة.

وقال ترمب للصحافيين: "سنرى ما سيحدث. نتحدث معهم الآن. قد (تعقد القمة) في الثاني عشر. نريد القيام بذلك".

وشدد ترمب على أن كلا الجانبين يود أن تتم القمة. وتابع ترمب: "نحن نتحدث معهم الآن. إنهم راغبون تماماً في أن يفعلوا ذلك. ونحن نرغب في أن نفعل ذلك. سنرى ما سيحدث".

وأضاف للصحفيين الجمعة أن "الجميع يمارسون ألعاباً".

وصباح اليوم الجمعة، رحَّب ترمب برد فعل #كوريا_الشمالية التي أكدت انفتاحها على الحوار إثر إلغاء قمة مرتقبة بينه وبين كيم جونغ أون.

وكتب ترمب على حسابه في "تويتر": "إنه لخبر سار جداً تلقي البيان الدافئ والمثمر من كوريا الشمالية. سنرى قريباً إلى أين ستسير الأمور، نأمل أن يكون ذلك نحو ازدهار دائم. الوقت فقط (والمهارة) كفيلان بأن يخبرانا ذلك".

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2018

بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس إن هناك "بعض الأنباء الجيدة المحتملة" بشأن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وفي تصريحات للصحفيين في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) اليوم الجمعة، قال ماتيس إن دبلوماسيين يعملون على إعادة القمة إلى مسارها.

ووصف ماتيس التجاذب الأخير بين الرئيس ترمب وكيم جونغ أون، والذي يبدو أنه يوضح أن القمة لن تتم في موعدها المحدد في 12يونيو/حزيران المقبل، بـ"شد وجذب معتاد".

وتأتي تصريحات ترمب الجديدة ترمب غداة إعلانه إلغاء القمة التي كانت مقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل مع كيم.

وفي رسالة إلى كيم، استند ترمب في إلغاء القمة إلى "غضب هائل وعداء صريح" من قبل بيونغ يانغ، لكنه تمنى لو كانت القمة عقدت.

أصدرت كوريا الشمالية اليوم الجمعة بياناً قالت فيه إنها ما زالت "ترغب في منح الولايات المتحدة الوقت والفرص" لإعادة النظر في المحادثات "في أي وقت، وبأي صيغة".

ووصف نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، كيم كي غوان، قرار ترمب بـ"غير المتوقع" و"المؤسف بشدة"، وقال إن إلغاء المحادثات يظهر "مدى خطورة وضع العداء التاريخي المتجذر في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ومدى الإلحاح الذي يجب أن تعقد به القمة لتحسين العلاقات".

وعرض ترمب مراراً رسائل متضاربة بشأن إلغاء القمة، فبعد ساعات من إرسال رسالته قال "أعتقد حقاً أن كيم جونغ أون يريد فعل الصواب".

وبعد ذلك، قال مسؤول بارز بالبيت الأبيض إن بيونغ يانغ نكثت وعودها قبل القمة.