خبراء أميركيون: إيران تطور صواريخ باليستية في الصحراء

رغم الضغوط الدولية على إيران لوقف تطوير برنامجها النووي والصواريخ الباليستية، كشف تقرير جديد لخبراء أميركيين عن رصد تحركات في منطقة "شاهرود" في عمق الصحراء في إيران تظهر تطويرها صواريخ باليستية.

فيبدو أن هناك أدلة جديدة تظهر أن إيران تواصل تطوير برامجها الصاروخية الباليستية بحسب فريق باحثي أسلحة أميركيين.

الفريق ومن خلال الأقمار الصناعية ومراجعته برامج تلفزيونية إيرانية جديدة استنتج أن الحرس الثوري يعد برنامجاً سرياً لتطوير واختبار الصواريخ الباليستية في منشأة صحراوية بمنطقة "شاهرود".

ويقول الباحثون إن المنشأة في "شاهرود" تحتوي على 3 أنفاق لاختبار الصواريخ.

ولاحظوا ازدياد عدد المباني المقفلة القريبة من منصة إطلاق الصواريخ، ما يعني بحسب الباحثين إنتاج العديد من التقنيات العسكرية في الأماكن السرية، وأن المنشأة لا تزال نشطة بحسب صور الأقمار الصناعية، حيث رصدوا حركة مرور بشرية في المواقع.

كما تبيّن أن العمل في المنشأة يركز حالياً على محركات الصواريخ المتقدمة ووقودها وغالباً ما يتم إجراؤه تحت غطاء الليل.

ووفقاً لتحليل الخبراء، فإن الحرس الثوري يقوم بتطوير تقنية الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تهدد أوروبا والولايات المتحدة.